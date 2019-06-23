Дело Huawei: США внесли в «черный список» еще пять организаций Китая
США внесли в черный список четыре технологические компании и институт компьютерных технологий из Китая.
Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Bloomberg .
Речь идет о компаниях Higon (китайский партнер производителя AMD), Sugon (министерство называет его мажоритарным владельцем Higon), Chengdu Haiguang Integrated Circuit и Chengdu Haiguang Microelectronics Technology (по данным американцев, Higon владеет долями в обеих компаниях).
Кроме того, под ограничения попал Цзяннаньский университет компьютерных технологий. Как и в случае с Huawei, этим компаниям запрещено покупать американские ПО и оборудование.
Министерство торговли объяснило санкции тем, что указанные организации угрожают национальной безопасности США, так как разрабатывают «суперкомпьютеры» для китайской армии или в сотрудничестве с военными.
Источник: sprotyv.info