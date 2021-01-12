Дело о Парке Горького: в мэрии решили, кто и как расплатится по долгам

Кредит на реконструкцию Парка Горького команда Кернеса взяла еще в 2011 году. Это был эквивалент 20 млн евро. Деньги на приобретение аттракционов согласился предоставить "Проминвестбанк", владельцем контрольного пакета акций которого является российский правительственный "Внешэкономбанк".

После начала российской агрессии оппоненты несколько раз призвали Кернеса рассчитаться по кредиту, ведь он брался под залог имущества подземки, здания мэрии и другого коммунального имущества. Но договор, наоборот, пролонгировали, а потом вообще перестали платить кредит. Это привело к тому, что банк обратился в суд с требованиями вернуть 6500000 евро и 52 миллиона гривен - остатки долга.

Но уже с октября суд не может рассмотреть иск по существу. Сначала метрополитен подал встречный иск, заявив, что договор поручительства закончился. Но его отклонили в связи с завершением срока давности. Затем представитель Парка усомнился относительно точной суммы долга и попросил провести экспертизу. А пока выяснилось, что постановления ответчики обжалуют в апелляции, а потому рассмотрение дела по существу снова отложили на два месяца.

Светлана Колесан, представитель КП "Харьковский метрополитен":

Ми обгрунтували в апеляційній скарзі та вважаємо, що строки пропущені банком.

Представители банка в действиях ответчиков затягивания дела пока не видят, но и от своих требований не отказываются. Ведь погасить долги вне суда им никто не предлагал.

Сергей Денисенко, представитель ПАО "Проминвестбанк":

Мені про це невідомо, можливо, керівництву, але мені про це невідомо.

В мэрии же говорят, что пока идут суды, вопрос о погашении долгов будет решен. Несмотря на то, что несколько лет подряд КП "Парк Горького" признавался убыточным предприятием, а о реальных его доходах с аттракционов можно только догадываться - посетители парка не получают фискальные чеки за билеты.

Но пока в городском совете уверены, что парк способен рассчитаться с долгами.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова

Эти средства будут погашены за счет хозяйственной деятельности коммунального предприятия «Парк Горького». Ничего страшного не произойдет, никто коммунальную собственность не отдаст, как функционировал Парк, так и будет функционировать.

Поэтому при утверждении бюджета на текущий год было решено, что деньги на выплату долга из городской казны напрямую направлять не будут.

Хотя на дополнительную реконструкцию парка Горького выделили еще 255 миллионов гривен.

Агентство Телевидения Новости