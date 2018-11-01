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ДЕМОГРАФИЯ. России не хватает людей. Путин хочет пригласить «миллионы человек»

ДЕМОГРАФИЯ. России не хватает людей. Путин хочет пригласить «миллионы человек»

Путин объявил об утверждении новой концепции миграционной политики России. Она должна привлечь в страну «миллионы людей». При этом он обещает, что в первую очередь будут приглашаться «русские и русскоязычные». Им будет проще получить российское гражданство.

Напомним, что еще 10-15 лет назад кремлевский режим уже объявлял о программе репатриации русских из стран бывшего Советского союза. Однако это программа провалилась. Русские не хотят возвращаться под власть чекистов. При этом в Россию едут мигранты из стран Центральной Азии и Закавказья. Отдельная тема – китайцы, которые фактически берут под контроль огромные территории Сибири и Дальнего Востока.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: россия

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