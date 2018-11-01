ДЕМОГРАФИЯ. России не хватает людей. Путин хочет пригласить «миллионы человек»

Путин объявил об утверждении новой концепции миграционной политики России. Она должна привлечь в страну «миллионы людей». При этом он обещает, что в первую очередь будут приглашаться «русские и русскоязычные». Им будет проще получить российское гражданство.

Напомним, что еще 10-15 лет назад кремлевский режим уже объявлял о программе репатриации русских из стран бывшего Советского союза. Однако это программа провалилась. Русские не хотят возвращаться под власть чекистов. При этом в Россию едут мигранты из стран Центральной Азии и Закавказья. Отдельная тема – китайцы, которые фактически берут под контроль огромные территории Сибири и Дальнего Востока.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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