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Демоны Трампа, вырвавшиеся из ларца, сотрясают мир

Демоны Трампа, вырвавшиеся из ларца, сотрясают мир

Конфронтация между Израилем и Ираном достигла апогея, какого ранее не наблюдалось. Взаимные удары с явной перспективой продолжения дистанционного противостояния. И в то время сторонники Израиля указывают на Иран, как первопричину эскалации (“обожаю” это слово) конфликта, а сторонники Ирана во всём обвиняют “коварный сионистский режим”, настоящий виновник происходящего мирно спит по ночам, за океаном, пытаясь промежду прочим себе присвоить лавры успешного удара ЦАХАЛ по Ирану.

В апреле этого года я, в своём материале для азербайджанского издания Minval, под названием “Признание США территорий Украины российскими, или Про ящик Пандоры, открываемый Трампом (https://minval.az/news/124459008)”, детально описал к чему может привести пренебрежение администрацией Дональда Трампа международным правом и территориальной целостностью Украины, в контексте противостояние с россией. Тогда я чётко отмечал, что попустительство по отношению к россии, давление на Украину – жертву агрессии, отсутствие наказания российскому террору, мотивирует диктаторские режимы и реваншистов. Чувство безнаказанности и безвольная, апатичная администрация Дональда Трампа, катализируют мировой хаос, проявляемый в локальных, территориальных конфликтах.

Буквально через неделю после этой статьи началось противостояние между Пакистаном и Индией в Кашмире. Затем Китай решил высадить десант на Филиппинские острова. Нынешний же виток конфликта на Ближнем Востоке это результат бездарной внешней политики Дональда “Две недели”, не решающего проблемы, особенно с тоталитарными режимами, а отсрочивающими их решение. Заигрывание Трампа с россией привело к тому, что Тегеран попросту игнорировал все переговорные инициативы и в наглую, демонстративно, продолжал реализовывать свою ядерную программу.

Потеря страха, отсутствие ощущения возмездия, катализируемая самоуверенность диктатур, тираний и террористических режимов, является следствием “успешных” и “прогрессивных” действий администрации Дональда “Две недели”. И, как бы не хотелось этого говорить, но – Далі буде.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/24629

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Темы: війна, трамп

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