День Единения: в Харькове подняли флаг на самый высокий флагшток Украины

Сегодня в Харькове, как и по всей Украине, отмечают День Единения. В честь этого на Сергиевской площади в Харькове на самый высокий флагшток страны подняли Государственный флаг Украины.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета, в торжественном мероприятии приняли участие председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко, мэр Харькова Игорь Терехов и другие представители Харьковского городского совета и облгосадминистрации.

«Я убеждена, что настанет то время, когда Украина сбросит с себя оковы войны и станет такой, какой она должна быть – мирной, богатой, сильной страной. И большинство наших сил и средств мы будем тратить не на то, чтобы отбиться от захватчиков, а на то, чтобы строить страну. Сегодня, поднимая флаги в каждом уголке Украины, мы хотим сказать всему миру о том, что мы украинцы, мы единственный народ и мы не хотим войны», — сказала Татьяна Егорова-Луценко.

Напомним, новый государственный праздник учредил Президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий указ он подписал 14 февраля 2022 года.

Глава государства призвал украинцев поднять 16 февраля государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнить в 10:00 государственный гимн Украины, а зарубежные дипломатические учреждения Украины в государствах пребывания – провести соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Агентство Телевидения Новости