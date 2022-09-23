День ганьби у Берліні

Німецький уряд остаточно втратив будь-які орієнтири, а разом з ними і моральний компас.

Сьогодні на пленарному засіданні Бундестагу розглядали життєво важливе для Києва питання про негайну передачу українській армії німецьких танків Leopard.

Відповідний проект резолюції - не без нашого залучення - внесла на розгляд німецького парламенту найбільша опозиційна фракція ХДС/ХСС.

Метою згаданої ініціативи було спонукати дві партії світлофорного уряду - Зелених та Лібералів, - які останнім часом активно сигналізували про готовність підтримати цю ідею, до вільного голосування про важку зброю.

На жаль, урядові фракції запобігли такому сценарію, прийнявши рішення передати це питання на розгляд комітетів. Тобто заховати його під килим.

І весь цей цинічний футбол відбувається на фоні нових погроз Путіна застосувати ядерну зброю і провести часткову мобілізацію.

Тобто, іншими словами, Путін ще більше підвищує градус ескалації, а німецький уряд у цей час знову ховає голову в пісок. Ось така вона німецька ганьба в дії.

Але це ще не все. Натомість, представники всіх трьох правлячих партій сьогодні один поперед одним почали бідкатися про тяжку долю російських чоловіків, які чомусь не горять бажанням бути мобілізованими і знайти свою могилу посеред українських степів.

Відтак, і міністр внутрішніх справ від соціал-демократів Фезер, і міністр юстиції від лібералів Бушманн, і лідери зелених виступили за надання російським дезертирам притулку у Німеччині.

Мовляв, вони, бідолашні, десь глибоко в серці все ж проти Путіна. Те ж мені, знайшли великих «опозиціонерів».

Ну як Посол міг промовчати щодо такої морально викривленої позиції.

Тож він публічно закликав уряд ФРН опам‘ятатися і переглянути цей дивний підхід.

Зокрема, він потролив Бушманна, порадивши поселити цих всіх російських мужланів у тих самих притулках, де мешкають українські біженки. Тоді, на думку німців, одразу запанує «мір-дружба-жвачка» між двома народами.

Посол натомість запропонував, щоб всі ці російські призовники, які перехотіли воювати проти України, краще б спрямували б свою енергію на повалення Путіна та його расистського режиму - замість того, щоб волею уряду ФРН насолоджуватися dolce vita у Берліні і робити шопінг в KaDeWe.

Ось такі справи на землях німецьких кояться сьогодні.

З фб сторінки Світлани Мельник

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/16341

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