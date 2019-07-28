День Крещения Руси-Украины: 28 июля марафон на "Прямом"

28 июля в день празднования крещения Руси-Украины на "Прямом" в 8:00 начнется специальный телемарафон.

Трансляция начнется с главного празднования в Софийском соборе в Киеве. В прямом эфире специальные гости будут обсуждать такие темы, как предоставление томоса, становление Украинской православной церкви и множество других.

Напомним, Священный Синод Украинской православной церкви на заседании в понедельник, 24 июня, принял решение о праздновании в конце июля 1031-летия Крещения Руси - Украины. Расписание торжеств.

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Источник: prm.ua

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