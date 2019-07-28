Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 90

День Крещения Руси-Украины: 28 июля марафон на "Прямом"

День Крещения Руси-Украины: 28 июля марафон на Прямом

28 июля в день празднования крещения Руси-Украины на "Прямом" в 8:00 начнется специальный телемарафон.

Трансляция начнется с главного празднования в Софийском соборе в Киеве. В прямом эфире специальные гости будут обсуждать такие темы, как предоставление томоса, становление Украинской православной церкви и множество других.

Напомним, Священный Синод Украинской православной церкви на заседании в понедельник, 24 июня, принял решение о праздновании в конце июля 1031-летия Крещения Руси - Украины. Расписание торжеств.

https://prm.ua/pershe-svyatkuvannya-ptsu-hreshhennya-rusi-ukrayini-rozklad-nayvazhlivishih-podiy/

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На закарпатском округе, где победил Балога, начали пересчет голосов
Сегодня 08:38    25
Пенсія для освітянина: повернення призначення за вислугу років
Сегодня 08:26    59
На Вінниччині висадили горіхову плантацію у 1000 га
Сегодня 07:27    81
SkyUp восени запускає ще три нових внутрішніх рейси
Сегодня 06:54    81
Волкер озвучил два варианта обмена украинских пленных
Сегодня 06:21    127
Пацієнти з раком крові отримають ефективні безоплатні ліки
27.07.2019 11:39    135
Виробництво українських корветів планують перенести на “Миколаївський суднобудівний завод”
27.07.2019 11:11    171
У ДФС розпочато підготовку Комплаєнс стратегії
27.07.2019 08:57    105
Медведчук — главный реализатор идей Кремля в Украине, — координатор ИС
27.07.2019 08:12    209
Україна планує постачання газу з Катару
27.07.2019 08:00    141
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 