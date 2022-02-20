День памяти Героев Небесной Сотни: харьковчане почтили минутой молчания погибших

Сегодня, 20 февраля, в день памяти Героев Небесной Сотни харьковчане пришли на акцию, чтобы вспомнить людей, которые погибли во время Революции Достоинства. Собрались десятки людей: они почтили память погибших минутой молчания. Кроме этого, курсанты университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба продемонстрировали, как будет выглядеть будущий памятник в виде клина журавлей.

Один из организаторов Борис Редина говорит, что украинцы должны помнить историю тех, кто отдал свою жизнь за Украину. По его словам, это объединяет всех и не дает падать духом.

Цей захід ми проводимо кожного року. Ми просто не можемо його не проводити. Зараз важливо це робити, адже нам потрібно єднатися навколо України, українських символів. Ті події, які сталися у 2014 році, дійсно важливі для державотворення.

Агентство Телевидения Новости