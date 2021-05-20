День вышиванки: здание ХОГА украсили украинским орнаментом

Сегодня в Украине отмечают День вышиванки.

По этому поводу здание Харьковской ОГА украсила огромная вышиванка.

Фасад Дома советов украсили двумя 13-метровыми баннерами с украинским орнаментом.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, узор был взят с Валковской рубашки начала 20 века, рассказывают специалисты по народной культуре.

«Красно-черная вышивка на первый взгляд может показаться довольно типичной и наиболее узнаваемой. Однако узор, взятый для отделки облгосадминистрации, по-своему уникальный. Цветочные узоры имеют геометрическую форму и вышиты не крестиком, а листвой (гладью), что является более старинной техникой», - отметили в ХОГА.

Напомним, День вышиванки отмечают в мире уже 15-й год подряд для сохранения народных традиций создания и ношения этнической вышитой одежды.

Агентство Телевидения Новости