День защитника Украины: история праздника

Украинцы четвертый год отмечают День защитника Украины.

Праздник является государственным, а с 2015 года он стал еще и выходным днем.

В 2018 году День защитника Украины приходится на воскресенье, 14 октября, поэтому выходной день переносится на понедельник, 15 октября.

О желании перенести празднование Дня защитника отечества с 23 февраля на 14 октября президент Украины Петр Порошенко заявил во время своей речи на День Независимости Украины в 2014 году.

Украинский институт национальной памяти поддержал инициативу президента отмечать День защитника Украины на церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, обосновывая это традицией почитать украинское войско именно в этот день.

14 октября так же традиционно считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА) — военно-политического подразделения Организации украинских националистов (ОУН).

День защитника Украины можно назвать одним из самых важных праздников для нашей страны в году.

Этот праздник учредили на фоне всеобщей декоммунизации и вооруженного конфликта России с Украиной.

Впервые это торжество получило лозунг "Сила непокоренных".

В 2015 году президент Украины заявил, что люди, которые защищают границу и суверенитет Украины, демонстрируют силу непокоренных.

По его мнению, это праздник должен стать таким же важным, как и Новый год, Рождество или Пасха.

Агентство Телевидения Новости