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День защитника Украины в Харькове: массовые мероприятия посетили 21 тысяча человек
Обеспечили охрану общественного порядка 350 правоохранителей
Центральную часть Харькова патрулировали 110 сотрудников полиции и 100 сотрудников Харьковского университета воздушных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.
На выставке военной техники на площади Свободы публичный порядок обеспечивали 100 полицейских. Посмотреть выставку все желающие смогут сегодня до 20:00.
Также с целью охраны общественной безопасности в Харьковской области было организовано дополнительное патрулирование мест массового отдыха граждан.
Источник: objectiv.tv
Автор: Ксения Ручка
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