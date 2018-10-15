День защитника Украины в Харькове: массовые мероприятия посетили 21 тысяча человек

Обеспечили охрану общественного порядка 350 правоохранителей

Центральную часть Харькова патрулировали 110 сотрудников полиции и 100 сотрудников Харьковского университета воздушных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

На выставке военной техники на площади Свободы публичный порядок обеспечивали 100 полицейских. Посмотреть выставку все желающие смогут сегодня до 20:00.

Также с целью охраны общественной безопасности в Харьковской области было организовано дополнительное патрулирование мест массового отдыха граждан.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

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