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"Денег нет": 62% украинцев ждут ухудшения своего материального положения — соцопрос

Денег нет: 62% украинцев ждут ухудшения своего материального положения — соцопрос

И только 1% опрошенных с оптимизмом смотрит в будущее и ожидает улучшения своих финансовых возможностей

Карантин почти не повлиял на материальное положение украинских семей, однако в последнее время многие начали сомневаться, что в ближайшее время их домашняя ситуация с финансами останется стабильной. Сейчас только 11% опрошенных считают свое материальное положение хорошим.

Таковы результаты исследования компании Research & Branding Group. http://rb.com.ua/blog/ukraincy-v-uslovijah-karantina-ocenka-materialnogo-polozhenija-semi/

Опрос провели в конце июня 2020 года. Аналитики компании пообщались с 1009 совершеннолетними украинцами со всей страны, за исключением неподконтрольных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Выяснилось, что на данный момент чуть больше половины украинцев (56%) оценивает свое материальное положение как среднее, еще 32% — как плохое, и только 11% — как хорошее. В феврале, до карантина общая картина была несколько иной.. Тогда 51% воспринимало свое финансовое состояние как среднее, 37% — как плохое, а 8% — как в целом хорошее.

Денег нет: 62% украинцев ждут ухудшения своего материального положения — соцопрос

"В течение следующих трех месяцев, несмотря на некоторые колебания оценок, их общий характер практически не менялся", — отмечают социологи.

По их словам, оценка состояния семейного бюджета разнится в зависимости от пола респондентов и их возраста. Так, мужчины немного чаще, чем женщины, говорили о хорошем материальном положении (15% против 8% соответственно), а женщины наоборот — чаще, чем мужчины, сообщали о плохой ситуации с финансами (36% против 26% соответственно).

"При этом, чем старше были респонденты, тем меньше они считали материальное положение своей семьи хорошим: среди молодежи этот показатель составил 21%, среди лиц среднего возраста — 14%, среди старших — 4%. С другой стороны, чем они были моложе, тем реже считали это положение плохим: молодежь — 14%, лица среднего возраста — 29%, старшие — 41%", — говорят аналитики компании.

Кроме того, на ответы немного влияло и место жительства: так, среди жителей Запада оценивающих свой бюджет удовлетворительно было выше, чем на Юге и Востоке страны — 15 % против 8% и 7%соответственно.

В то же время карантин сильно повлиял на социальный оптимизм народа. Если в феврале число ожидающих ухудшения своего материального положения в ближайшие три месяца было только 21%, то уже в июне таких стало 62%.

Денег нет: 62% украинцев ждут ухудшения своего материального положения — соцопрос

При этом количество тех, кто считал, что их финансовое состояние улучшится, упало с 20% в феврале до 1% в июне. А вот число респондентов с мнением, что их бюджет останется неизменным, осталось примерно тем же — 34% в июне против 44% до карантина.

"Следует отметить и то, что за время карантина заметно снизилась неопределенность общественного мнения по данному вопросу: если в начале карантина 13% респондентов затруднились спрогнозировать состояние своих финансов, то на конец июня их доля сократилась до 2%", — говорят в компании.

Там добавляют, что мужчины чаще, чем женщины надеются на улучшение материального достатка (соответственно 20% против 14%), а вот женщины чаще ожидают ухудшения уровня своего благосостояния (соответственно, 24% против 18%).

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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