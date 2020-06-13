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Денис Малюська: незабаром запрацює повністю новий ЄДР

Денис Малюська: незабаром запрацює повністю новий ЄДР

Мін’юст проводить реформу у пенітенціарній сфері, працює над новими сервісами та активно розглядає скарги у сфері державної реєстрації. Про це повідомив Міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі ток-шоу «Народ проти».

Зокрема, за словами Міністра, відбувається впровадження нового програмного забезпечення у роботу реєстрів. Станом на сьогодні всі реєстри, які перебувають у відомстві Мін’юсту, а їх налічується біля 30, знаходяться у державній власності, адмініструються державним підприємством «НАІС» і мають міцний ступінь захисту, що унеможливлює їхній злам з боку хакерів.

Крім того, незабаром запрацює повністю новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

«На кінець червня ми плануємо запустити новий ЄДР з новими сервісами: швидкий, структурований та ще більш захищений», - повідомив Денис Малюська.

Також він наголосив, що Колегія з розгляду справ у сфері державної реєстрації після перерви у 1,5 місяці, пов’язаної із карантином, відновила свою активну роботу: «Колегія працює. Співробітники розглядають до 100 справ щотижня. Ми працюємо достатньо швидко, тому зможемо розглянути усі справи, що накопичились за час карантину, протягом найближчого часу».

Відповідаючи на питання щодо діяльності державних нотаріальних контор, керівник відомства зазначив, що Мін’юст розробив законопроєкт, який передбачає ліквідацію протягом двох років державних нотконтор. При цьому розроблено механізм, який дозволить громадянам отримати послуги за соціальними цінами.

«Приватні нотаріуси будуть надавати окремі послуги незахищеним категоріям населення за зниженими цінами. Тобто ті послуги, які ці люди отримують зараз у державних нотаріусів, можна буде отримати за таку ж ціну у приватних. Цей механізм буде відрегульовано і запроваджено додаткові стимули. Людям не потрібно буде займати чергу о 5-й годині ранку, аби потрапити до нотаріуса», - розповів Денис Малюська.

Він підкреслив, що цей концепт погоджено з Нотаріальною палатою, як і розроблено механізм компенсації.

Під час ефіру також було піднято питання щодо реформи пенітенціарної системи, зокрема платних камер у СІЗО. Міністр вкотре наголосив, що це експериментальний проєкт, він нікого не обмежує та не дискримінує.

«Це звична практика – за додаткові послуги потрібно платити, в тому числі і у державних установах. Кошти, отримані від перебування ув’язнених у цих камерах, будуть виділятися на ремонт всіх інших приміщень СІЗО, що є вкрай позитивним моментом при обмеженому державному фінансуванні. Щодо приватних СІЗО, ми також вже підготували нормативну база і якщо знайдеться інвестор, будемо впроваджувати цей проєкт», - заявив очільник Мін’юсту.

Коментуючи питання працевлаштування «довічників», Міністр наголосив, що їх можна влаштовувати на роботу у заклади відбування покарання, аби вони могли забезпечувати виплати компенсацій постраждалим.

Нарешті, Міністр наголосив, що реформа у пенітенціарній сфері не обмежується лише появою платних камер та платних СІЗО. Велика робота відбувається у медичній сфері. Установи забезпечуються необхідними ліками та обладнанням, аби ув’язнені змогли проходити необхідне лікування.

Источник: minjust.gov.ua

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