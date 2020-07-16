Денис Малюська: Уряд підтримав створення фонду відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень

Для того, щоб підвищити гарантії прав потерпілих від насильницьких кримінальних правопорушень та їх близьких родичів і членів сім’ї, пропонується надати їм державну соціальну допомогу у вигляді відшкодування шкоди. Для цього передбачено створення Державного фонду відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень. Пакет відповідних законопроєктів було підтримано на засіданні Кабінету Міністрів України.

«Потерпілій особі повинні бути надані процесуальні права та гарантії. Однак наявний механізм відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, потребує удосконалення. Так, сьогодні передбачено право потерпілого пред’явити позов до особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Однак на практиці це створює достатньо складну систему процесуальних відносин, при цьому наявність обвинувального вироку та рішення про задоволення цивільного позову ще не є гарантією того, що потерпіла особа отримає адекватну сатисфакцію, оскільки реальне стягнення збитків із засудженого, як правило, розтягується на роки і буває нерегулярним. Ще більш проблематичним є відшкодування шкоди у кримінальних справах, в яких провадження зупинено і не встановлено особу злочинця, оскільки потерпілий фактично позбавлений можливості пред’явити позов. З огляду на цю ситуацію логічним є надання потерпілому від насильницького кримінального правопорушення фінансової допомоги від держави, як це відбувається у розвинених країнах. Подібні фонди створено, зокрема, у Бельгії, Нідерландах, Канаді, США Швеції», - зазначив Міністр юстиції Денис Малюська.

Дана законодавча ініціатива передбачає, що потерпілий має право на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою заробітку внаслідок заподіяння насильницьким кримінальним правопорушенням шкоди його здоров’ю та понесенням витрат на медичні послуги. Також, за словами Дениса Малюськи, пропонується гарантувати здійснення відшкодування шкоди з боку держави і у випадках звільнення особи від кримінальної відповідальності з підстав, визначених Кримінальним кодексом України, вчинення суспільно небезпечного діяння неосудною особою або якщо не встановлено особу, яка вчинила насильницьке кримінальне правопорушення. Крім того, передбачається встановлення адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог посадових осіб органів, на які покладається відшкодування шкоди потерпілим.

«Відшкодування шкоди потерпілим буде здійснюватися за рахунок надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України від виконання покарань у вигляді штрафу, виправних робіт, збору на відшкодування шкоди, завданої насильницькими кримінальними правопорушеннями, та повернутих у дохід держави у порядку регресу коштів, що були виплачені потерпілим. Зважаючи на статистику за 2018 рік, кількість потерпілих, які потенційно матимуть право на відшкодування шкоди, становитиме понад 24 тисячі осіб», - заявив Міністр юстиції.

Він додав, що мінімальний розмір відшкодування шкоди, запропонований у законопроєкті, не може бути менше 40 % від встановленого на 01 січня відповідного року прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

«Створення Фонду допоможе забезпечити стабільне фінансування відшкодувань, які виплачуються потерпілому у зв’язку з вчиненням насильницького кримінального правопорушення, та дозволить запобігти спрямуванню джерел фінансування на інші цілі», - наголосив Денис Малюська.

Зазначене питання врегульовано такими проектами Законів України:

«Про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень»;

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо механізму фінансового забезпечення відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень»;

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення механізму відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень»

Источник: minjust.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»