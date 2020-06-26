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Денис Малюська: Уряд врегулював порядок реалізації конфіскованих тварин

Денис Малюська: Уряд врегулював порядок реалізації конфіскованих тварин

Кабінет Міністрів України схвалив постанову Мін’юсту про внесення змін до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби.

Зокрема, Порядок доповнюється положеннями, які урегульовують реалізацію тварин, які були конфісковані у господарів за рішенням суду. Так, відтепер коти, собаки та інші домашні тварини будуть безоплатно передаватися притулкам для тварин або іншим установам для утримання тварин.

Також не будуть виставлятися на продаж дикі тварини. Вони безоплатно передаються притулкам для тварин, зоологічним паркам або іншим установам для утримання тварин.

«До сьогоднішнього дня правила, які регулюють конфіскацію майна за рішенням суду, не передбачали жодних особливостей для ситуацій, коли конфісковувати доводилося диких або ж домашніх тварин (наприклад, за неналежне поводження з такими тваринами). Застосовувалася загальна процедура – конфісковану тварину виставляли на продаж на аукціоні. Сенсу у такій «конфіскації» було вкрай мало. Часто тварину за копійки викуповував попередній власник (який з нею неналежно поводився до цього). А навіть якщо тварина діставалася комусь іншому, то критерієм відбору такого нового власника була лише готовність заплатити найбільшу суму. Про добробут тварини мова не йшла. Сьогодні ми проблему вирішили. Продажу диких та домашніх тварин через аукціони більше не буде», - зазначив Міністр юстиції Денис Малюська.

Водночас він наголосив, що проблема була вкрай актуальною – продажу на аукціоні очікували 3 лева (Річчі, Вітольд, Багіра), 6 ведмедів (Балу, Маша, Мальвіна, Ганна, Потап, Тимоша), кілька пітонів та собака.

Крім цього, постанова передбачає, що нереалізовані у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», сільськогосподарські тварини безоплатно передаються фізичним або юридичним особам відповідно до встановленого порядку.

Источник: minjust.gov.ua

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