Денис Шмигаль: Національна економічна стратегія — це впевненість у майбутньому для бізнесу та населення

У п’ятницю, 14 серпня, за ініціативи Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у Клубі Кабінету Міністрів відбулася зустріч представників Уряду, Офісу Президента, керівництва Національного банку та українського бізнесу. На зустрічі були присутні власники та топ-менеджери більш ніж 50 компаній.

Учасники дискусії обговорили питання розробки «Національної економічної стратегії 2030». На основі ініціатив, закладених у документі, будуть розроблені державні цільові програми, що почнуть реалізовуватися вже з 2021 року. Прем’єр-міністр закликав підприємців долучатися до створення Стратегії та надавати свої пропозиції та бачення розвитку України на наступні 10 років.

Прем’єр-міністр зауважив, що серед стратегічних цілей на найближчі десять років обов’язково має бути створення цивілізованого ринку цінних паперів.

«Нам необхідно створити повноцінний та цивілізований ринок цінних паперів в тому вигляді, якому він працює в передових економіках на заході. Це той інструмент, який дозволяє громадянам інвестувати, зокрема, у власні національні компанії та отримувати дохід. Водночас, це сприятиме підвищенню капіталізації національних бізнесів, їх більш прозорому функціонуванню та звітності», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду також наголосив, що для розвитку національного виробництва потрібно розробити правильні підходи його підтримки. Не забороняти імпорт, який сприяє здоровій конкуренції, а створювати додаткові стимули для вітчизняних виробників.

«Нас цікавить внутрішній виробник та внутрішній інвестор. Представлений Президентом законопроект про «інвестиційних нянь» передбачає преференції, як для іноземних інвесторів, так і для українських підприємців. Для нас важливо так само стимулювати вітчизняний бізнес вкладати кошти вдома і ми для цього створюємо всі необхідні умови», — підкреслив Денис Шмигаль.

У свою чергу голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що НБУ налаштований на ефективну та конструктивну співпрацю з органами державної влади.

«Як незалежна та аполітична інституція, ми готові підтримувати та розвивати такий діалог. Без співпраці та синергії дій Уряду, Парламенту, Офісу Президента та центробанку неможливе досягнення мандату НБУ, зафіксованого законом: цінова та фінансова стабільність, яка сприяє економічному розвитку. Українська економіка має потенціал для більш швидкого зростання, але будь-які реформи не матимуть успіху без макроекономічної стабільності: вона є необхідною передумовою для стійкого економічного зростання та нарощення інвестицій», — відзначив Кирило Шевченко.

Як наголосив Прем’єр-міністр, «Національна економічна стратегія 2030» — це єдине економічне бачення всередині країни, що має стати орієнтиром для зовнішніх партнерів України.

«Це впевненість у майбутньому як для бізнесу, так і для населення загалом. Адже основою добробуту українців є саме економічний розвиток, який неможливий без відповідних рушіїв. Саме ця ідеологія лежить в основі для розробки стратегії», — підкреслив Денис Шмигаль.

Зі свого боку представники бізнесу підтримали ініціативу Глави Уряду. Під час обговорень Денис Шмигаль відповів на актуальні питання, які порушували учасники зустрічі.

Источник: kmu.gov.ua

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