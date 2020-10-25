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Денис Шмигаль: Нарощення газовидобутку й досягнення енергетичної незалежності — важливий пріоритет для Уряду

Денис Шмигаль: Нарощення газовидобутку й досягнення енергетичної незалежності — важливий пріоритет для Уряду

Для Уряду важливим пріоритетом є досягнення енергетичної незалежності, оскільки в України є величезний потенціал для нарощення газовидобутку та ефективного використання інфраструктури.

Про це 23 жовтня заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради з членами Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції та інвесторами — переможцями конкурсів угод про розподіл продукції.

Денис Шмигаль запевнив інвесторів, що Уряд розуміє, що з моменту їх участі в конкурсах на укладення угод на світовому ринку змінилися цінові тенденції.

«Уряд впевнений, що український енергетичний ринок залишається привабливим в найближчій перспективі та формує достатній попит на новий газовидобуток та розвідку надр», — зазначив Прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, угоди про розподіл продукції — це інструмент залучення значних інвестицій в національну нафтогазову галузь. Міжвідомчою комісією та інвесторами проведено значну роботу з опрацювання їх проектів.

«Важливого прогресу було досягнуто протягом минулого етапу. Наше спільне завдання — прискорити їх підписання», — зазначив Денис Шмигаль.

Як наголосив Прем’єр-міністр, Уряд зацікавлений та націлений не тільки на укладення угод про розподіл продукції, але й на їх успішну реалізацію.

«Підписання цих домовленостей стане прикладом покращення інвестиційного клімату в Україні та буде ще одним вагомим кроком на шляху досягнення енергетичної незалежності держави», — підкреслив очільник Уряду.

За підсумками наради Прем’єр-міністр доручив Міністерству енергетики, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пришвидшити роботу для укладення відповідних угод.

Источник: kmu.gov.ua

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