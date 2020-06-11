Денис Шмигаль: Під час коронакризи Уряд зберіг фундамент для відновлення і розвитку країни

За перші три місяці роботи, попри виклики пов’язані з епідемією коронавірусу, Уряду вдалося зберегти життя людей та фундамент для економічного відновлення країни.

Про це в середу, 10 червня, відкриваючи засідання Уряду, заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він наголосив, що сьогодні виповнюється 99 днів відколи Уряд розпочав роботу. "Ці три місяці були дійсно важкими для країни. Ми стикнулись з викликом, який світ ніколи не бачив: ми мали протистояти поширенню пандемії та одночасно виводити країну з економічної кризи, яка зачепила весь світ. Перше і найголовніше, що ми зробили – забезпечили своєчасні карантинні заходи й підтримали людей. Друге – це створення сприятливих умов для економічного відновлення країни. Було ухвалено низку ініціатив для бізнесу та людей, щоб пом’якшити тягар кризи. Ми зберегли основу для відновлення та розвитку, ми зберегли життя людей", - заначив Денис Шмигаль.

Також Прем’єр-міністр нагадав, що минулої ночі Україна отримала позитивні новини з Вашингтону. Це підписання та затвердження нового меморандуму з Міжнародним валютним фондом. "Це спільне та важливе досягнення Президента Володимира Зеленського, Уряду, Національного банку та Верховної Ради. Разом з новою командою Мінфіну та Мінекономіки ми відкоригували ключові деталі програми. Дякую всім причетним за гарну роботу", - зазначив очільник Уряду.

Він також повідомив, що найближчими днями Україна отримає перший транш від МВФ обсягом 2,1 млрд доларів. "Це навіть трохи більше, аніж ми очікували", - підкреслив Прем’єр-міністр.

Щодо змісту самого меморандуму, Денис Шмигаль зауважив, що його структурні маяки відповідають пріоритетам розвитку країни і "будь-який відповідальний Уряд робив би ці заходи і без меморандуму".

Крім того, Прем’єр-міністр заявив, що Уряд вийшов на фінальну стадію підписання договору з інвесторами ВДЕ. "Меморандум з інвесторами в зелену енергетику, а також надання Енергоатому можливості укладати двосторонні договори з промисловістю – це два дуже важливі кроки по стабілізації ситуації в енергетиці. Цей меморандум дасть для України щорічну економію, починаючи з цього року - 6 млрд грн. А за період до 2030 року - більше ніж 2 млрд євро економії", - заявив Денис Шмигаль.

Источник: kmu.gov.ua

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