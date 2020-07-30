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Денис Шмигаль: Потрібно посилювати експортний потенціал України

Денис Шмигаль: Потрібно посилювати експортний потенціал України

На цьому наголосив Глава Уряду під час засідання Кабінету Міністрів 29 липня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що вчора, під час робочої поїздки до Полтавської області, разом з урядовцями відвідав ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Глава Уряду зазначив: «Важливо, щоб такі стратегічні підприємства були постійно завантажені роботою і могли забезпечувати продукцією як Україну, так і експортувати нашу продукцію за кордон».

Денис Шмигаль наголосив, що в Уряду є бачення щодо розвитку промислової галузі. Зокрема, необхідно посилити експортний потенціал України.

«Тут буду просити Міністерство закордонних справ, як ми говорили, зробити реформу відповідних дипломатичних представництв. Критично важливо переорієнтувати їх на підтримку експортного потенціалу наших виробників», — зазначив очільник Уряду.

Також Прем’єр-міністр доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробити підходи, які дадуть можливість національним вагонобудівникам і металургам отримати постійне замовлення.

«Ми вчора обговорювали план на 3-5 роки, який дасть змогу підприємствам почувати себе впевнено та розробляти свої виробничі стратегії», — резюмував Денис Шмигаль.

Источник: kmu.gov.ua

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