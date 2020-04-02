Денис Шмигаль: Проєкт «Велике будівництво» триває навіть попри виклики сьогодення

Україна продовжує ремонтувати та будувати дороги. Цей процес не можна зупиняти, адже це запорука економічного розвитку.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи чергове засідання Кабінету Міністрів у середу, 1 квітня.

«В цей період системних викликів ми продовжуємо програму «Велике будівництво». Ремонт доріг не можна припиняти. Це запорука економічного розвитку. Це консолідована позиція Уряду, Президента України та депутатів», – заявив очільник Уряду.

За його словами, сьогоднішніми рішеннями ми пропонуємо покращити умови залучення інвестицій у розвиток дорожнього господарства.

Зокрема, для Державного агентства автомобільних доріг створюються додаткові можливості для залучення більше 19 млрд грн під державні гарантії.

Це дасть можливість побудувати та відремонтувати дороги державного та місцевого значення та низку інфраструктурних об'єктів.

Источник: kmu.gov.ua

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