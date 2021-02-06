Денис Шмигаль: У 2023 році енергетична система України буде інтегрована з європейською

Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 4 лютого відбувся круглий стіл з обговорення Національної економічної стратегії-2030 на тему «Розвиток енергетичного сектору, видобувна промисловість та ефективний захист довкілля». Участь у заході взяли представники Уряду, бізнесу, економічні експерти й аналітики.

«Україна зараз перебуває на водорозділі між регульованою та ринковою енергетикою. Це стосується й ринку електричної енергії, і газового ринку. Але наш Уряд точно рухатиметься в бік формування повноцінних ринкових відносин. Це наш шлях до Європейського Союзу, впровадження справедливих тарифів та прозорих правил гри в енергетиці», — зазначив Прем’єр-міністр.

Під час круглого столу було презентовано пріоритетні вектори розвитку енергетики, плани щодо впровадження в Україні європейської ініціативи Green Deal, а також комплексні напрацювання щодо реформи надрокористування.

Як зазначив Денис Шмигаль, Уряд ставить на меті декілька стратегічних завдань, які повинні бути реалізовані в найближчі роки. Зокрема, це збільшення власного видобутку газу, що є надважливим проектом у межах національної безпеки України.

«Наприкінці минулого року та на початку 2021 було підписано 8 угод про розподіл продукції. Ці угоди — це сигнал ринку та інвесторам, куди ми рухаємося. Завдяки цим угодам Україна може збільшити видобуток газу на сотні мільйонів кубометрів, а також отримає понад 10 млрд грн інвестицій у галузь. Також Уряд надав Нафтогазу право на розвідку та розробку Юзівської газоносної площі, а також шельфу Чорного моря. Тому нашу стратегічну мету збільшення власного видобутку ми підкріплюємо конкретними кроками», — наголосив очільник Уряду.

Ще одним пріоритетним завданням для урядової команди Денис Шмигаль назвав інтеграцію енергетичного сектору України з європейською енергосистемою. Насамперед, це стосується інтеграції до Об’єднаної енергетичної системи України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E, яка має відбутися у 2023 році.

«Ми вже почали проходити відповідні випробування, а у 2022 році мають завершитися технічні моменти щодо інтеграції енергосистеми України з європейською. Це означає, що Україна у 2023 році стане на декілька кроків ближче до ЄС. Крім того, в нашому співробітництві з європейськими партнерами пріоритетним напрямком залишається впровадження «Зеленого курсу». Це основа української екологічної політики й турбота про майбутнє нашої країни», — відзначив Прем’єр-міністр.

Источник: kmu.gov.ua

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