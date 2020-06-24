Денис Шмигаль: Уряд буде тримати баланс між економічною стабільністю та протидією коронавірусу

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в рамках робочої поїздки до Львівської області дав інтерв’ю ТРК «Перший західний», в якому розповів про продовження адаптивної моделі карантину та шляхах відновлення української економіки в умовах пандемії.

Коментуючи рішення Кабінету Міністрів продовжити адаптивний карантин до 31 липня, очільник Уряду зазначив, що такий крок був викликаний тим, що тиждень поспіль в Україні зростає кількість тих, хто захворів. За словами Прем’єр-міністра, «повний карантин руйнує економіку і може спричинити більш фатальні наслідки, ніж просто епідемія коронавірусу», тому Уряд продовжив карантин саме в його адаптивному варіанті.

Суспільство, на думку Дениса Шмигаля, зарано розслабилося. «Полегшення карантинних заходів і загальна втома суспільства від жорсткого карантину призвели до зворотнього ефекту. Люди перестали боятись коронавірусу, хтось почав розповсюджувати міфи і фейки про те, що коронавірусу не існує, але померлі люди від коронавірусу – це реальність, тисячі хворих людей в Україні – це реальність, зростання кожного дня кількості тих, хто захворів – це реальність, важкість протікання хвороби, відсутність ліків, наявність летальності, вищої втричі ніж, наприклад, при важкій формі грипу – це теж реальність. І це ті загрози, які ми маємо долати», - заявив Прем’єр-міністр, додавши, що українці повинні виховати в собі звичку дотримуватися заходів безпеки, таких як носіння масок у приміщеннях, дезінфекція рук та дотримання соціальної дистанції, і тоді епідемію можна буде тримати під контролем.

Також Прем’єр-міністр розповів, що, попри продовження адаптивної моделі карантину, прогнози та плани Уряду щодо термінів відновлення економіки залишаються актуальними: «Концепція про те, що в другому півріччі економіка буде зростати, залишається актуальною. Ми робимо все для того, щоб таке зростання почалося. Тому ми і говоримо про адаптивний карантин, а не про локдаун, тобто повне зупинення всієї країни, всієї економіки. Ми дуже обережно будемо підходити і утримувати баланс між економічною стабільністю і розвитком та збереженням здоров’я і життя людей. В іншому випадку це може призвести для непоправних наслідків і втрат».

Говорячи про досягнення мети суттєво знизити відсотки по кредитах, в тому числі іпотечних, Денис Шмигаль підкреслив, що Уряд активно співпрацює з банками, щотижня проводяться зустрічі та наради. «Сьогодні Національний банк сигналізує банкам зменшенням облікової ставки, що вартість грошових ресурсів стає все меншою. Поступово має зменшуватися ставка по депозитах, відповідно поступово буде зменшуватися ставка по кредитах. Це займає певний час. Постановами Уряду, змінами в законодавство ми розширюємо можливості банків починати кредитувати більш активно, ми підштовхуємо їх до кредитування через обмеження роботи з певними інструментами», - наголосив очільник Уряду.

«Мета Уряду, - додав Денис Шмигаль, - це 5-7% по іпотеці, а не 10%. 10% - це початкова мінімальна ціль для іпотеки, щоб наразі зрушити економіку з місця. Бізнес каже, що гроші мають бути ще дешевші, і ми з цим погоджуємося і ми з цим працюємо». За його оцінкою, цикл, під час якого кредити стануть значно дешевшими, складе від 3 до 6 місяців, але, переконаний Денис Шмигаль, вже на осінь, до кінця року ми побачимо покращення ситуації з ціною на фінансові ресурси.

Источник: kmu.gov.ua

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