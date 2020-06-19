Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:40
Просмотров: 71

Денис Шмигаль: Уряду не потрібен імунітет, щоб працювати на користь України та українців

Денис Шмигаль: Уряду не потрібен імунітет, щоб працювати на користь України та українців

Кабінет Міністрів України буде працювати по своїй Програмі діяльності, попри те, що Верховна Рада України не підтримала цей документ.

Про це, коментуючи результати голосування у Верховній Раді, заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він подякував усім народним депутатам, «які сьогодні в кількості 207 голосів підтримали Програму діяльності Уряду». «Це дійсно комплексний документ, який ми напрацьовували спільно з Парламентом, він структурований, він відповідає сьогоднішнім потребам України. Це документ, за яким Уряд буде працювати незалежно від його прийняття чи неприйняття», - заявив Денис Шмигаль.

Також він підкреслив, що текст Програми діяльності Уряду фактично отримав підтримку парламентарів у комітетах. «Але у депутатів були побоювання, що під час коронакризи раптом доведеться швидко міняти якогось міністра, а це буде неможливо. Ми відверто про ці речі говорили, це не є секретом, і це є основним каменем спотикання, який не дав можливості зібрати необхідну кількість голосів для підтримки Програми. До її змісту насправді питань нема, це політичне рішення», - пояснив Денис Шмигаль.

Також Прем’єр-міністр наголосив, що підстав для відставки Уряду наразі немає, протягом наступного року Уряд має працювати за підготовленим документом.

«Ми будемо продовжувати роботу. Нічого страшного тут не відбулося. Для Уряду взагалі нема жодних змін. Ми не гналися за імунітетом, нам він не потрібен, нам потрібно розуміння того, що ми з Парламентом можемо виконувати програмні заходи на користь України і українців. Це головне, на цьому ставлю знак оклику. Ми працюємо далі», - наголосив Денис Шмигаль.

Источник: kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кабмин

Читайте ещё:

Мінцифра та Facebook запускають воркшопи для підприємців
Сегодня 11:05    49
Урядовий комітет схвалив проект щодо локалізації в закупівлях, - Петрашко
Сегодня 09:43    59
Мінфін забезпечує прозорість та ефективність використання коштів Фонду для боротьби з COVID-19
Сегодня 08:50    69
Випускників 2019/2020 навчального року звільнено від ДПА, вони можуть пройти її за власним бажанням – рішення Верховної Ради
Сегодня 07:27    104
Учасникам пробного ЗНО почнуть повертати кошти з 1 липня – рішення уряду
18.06.2020 11:58    128
Урядом запроваджено тримірну програму підвищення пенсій, - Марина Лазебна
18.06.2020 11:45    286
Уряд підтримав пропозиції Міністерства фінансів щодо зміни умов програми «Доступні кредити 5-7-9%»
18.06.2020 11:32    114
Украинские таможенники получат доплату к зарплате из Фонда по борьбе с COVID-19
18.06.2020 10:54    117
Верховна Рада України розгляне Програму діяльності Уряду
18.06.2020 10:42    85
Правительство решило приоткрыть границы с РФ и Беларусью
18.06.2020 09:55    235
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 