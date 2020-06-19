Денис Шмигаль: Уряду не потрібен імунітет, щоб працювати на користь України та українців

Кабінет Міністрів України буде працювати по своїй Програмі діяльності, попри те, що Верховна Рада України не підтримала цей документ.

Про це, коментуючи результати голосування у Верховній Раді, заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він подякував усім народним депутатам, «які сьогодні в кількості 207 голосів підтримали Програму діяльності Уряду». «Це дійсно комплексний документ, який ми напрацьовували спільно з Парламентом, він структурований, він відповідає сьогоднішнім потребам України. Це документ, за яким Уряд буде працювати незалежно від його прийняття чи неприйняття», - заявив Денис Шмигаль.

Також він підкреслив, що текст Програми діяльності Уряду фактично отримав підтримку парламентарів у комітетах. «Але у депутатів були побоювання, що під час коронакризи раптом доведеться швидко міняти якогось міністра, а це буде неможливо. Ми відверто про ці речі говорили, це не є секретом, і це є основним каменем спотикання, який не дав можливості зібрати необхідну кількість голосів для підтримки Програми. До її змісту насправді питань нема, це політичне рішення», - пояснив Денис Шмигаль.

Також Прем’єр-міністр наголосив, що підстав для відставки Уряду наразі немає, протягом наступного року Уряд має працювати за підготовленим документом.

«Ми будемо продовжувати роботу. Нічого страшного тут не відбулося. Для Уряду взагалі нема жодних змін. Ми не гналися за імунітетом, нам він не потрібен, нам потрібно розуміння того, що ми з Парламентом можемо виконувати програмні заходи на користь України і українців. Це головне, на цьому ставлю знак оклику. Ми працюємо далі», - наголосив Денис Шмигаль.

Источник: kmu.gov.ua

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