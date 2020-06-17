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Денис Шмигаль закликав голів ОДА тримати на особистому контролі ситуацію з COVID-19

Денис Шмигаль закликав голів ОДА тримати на особистому контролі ситуацію з COVID-19

Голови обласних державних адміністрацій мають достатньо повноважень, щоб в своїх регіонах в умовах адаптивного карантину забезпечити всі належні заходи для недопущення різкого зростання кількості хворих на COVID-19.

Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Звертаючись до голів ОДА, очільник Уряду наголосив, що зараз дуже важливо тримати епідемію під контролем, особливо враховуючи той факт, що послаблення карантинних заходів, на жаль, суспільством сприймається як скасування карантину.

«Людям треба роз'яснювати ці питання. Щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання Уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті. Дуже важливо постійно комунікувати з суспільством з метою дотримання цих соціальних заходів», - підкреслив Денис Шмигаль.

В питанні закупівлі засобів індивідуального захисту по областях, очільник Уряду наголосив, що Міністерство охорони здоров’я свою частину обов'язків виконує: «Перераховані кошти, закуповуються всі необхідні медичні засоби для передачі їх в регіони. Але кожна область, кожен медичний заклад мають свої ресурси. Прохання прискорити процеси закупівель та проконтролювати, щоб ми наповнили медичні заклади засобами індивідуального захисту».

«Поки що ми бачимо незначне, але зростання кількості підтверджених хворих. Для того, щоб не допустити в певний момент експонентного зростання захворілих та перевантаження медичних закладів, треба діяти зараз. Абсолютно достатньо тої влади, тих повноважень у кожного з вас, шановні голови ОДА, для того, щоб ми ситуацію тримали на контролі і адаптивний карантин приносив свої результати», - підсумував Денис Шмигаль.

Источник: kmu.gov.ua

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