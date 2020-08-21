Денис Улютін: Міністерство фінансів посилює свою координуючу роль у сфері управління державними фінансами

Відбулось третє засідання Наглядової Ради Проекту ЄС з підтримки управління державними фінансами України (EU4PFM), учасники якого розповіли про результати роботи у ІІ кварталі 2020 року та плани за відповідними напрямами співпраці на найближчі три місяці.

Засідання відкрили Денис Улютін, Перший заступник Міністра фінансів України, Мартін Клауке, керівник Першого відділу програм допомоги «Належне управління та демократизація» Представництва Європейського Союзу в Україні та Посол Литовської Республіки в Україні Й. В. Вальдемарас Сарапінас.

«Завдяки Проекту була активізована робота з підготовки оновленої Стратегії управління державними фінансами (УДФ) на 2020-2024 роки. Триває робота над узгодженою рамковою ІТ стратегією для підтримки реформ УДФ, проект якої ми очікуємо наприкінці вересня.

Міністерство також посилює свою роль у трансформаційних процесах у податковій та митниці, зокрема щодо їх функціонування у форматі єдиних юридичних осіб та пов’язаних з цим процесів, включаючи атестацію персоналу.

ІТ модернізація продовжує займати провідне місце у нашій роботі. Ми із задоволенням відмічаємо прогрес із реалізацією як окремих важливих ІТ ініціатив, як то впровадження NCTS, так і практичних кроків з реалізації концепції ІТ централізації та запуску кількох пілотів щодо обміну інформацією та спільних послуг з ДПС та Держмитслужбою», - розповів під час виступу Денис Улютін

В свою чергу, Мартін Клауке подякував партнерам за відчутні результати у митній сфері, зокрема щодо реалізації заходів з приєднання України до системи NCTS, запуску програми авторизованих економічних операторів, підготовку IT стратегії, автоматизованої системи управління ризиками 2.0. Також він відмітив ефективну роботу у податковій сфері, зокрема з розробки HR стратегії.

Й.В. Пан Вальдемарас Сарапінас наголосив на важливості співпраці Литви та України у сфері державних фінансів, яка є основою для побудови демократичної успішної держави. Посол також зазначив, що Литва глибоко цінує українсько-литовське стратегічне партнерство та готова і надалі поглиблювати його.

Источник: mof.gov.ua

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