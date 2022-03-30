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Денисенко: немає зменшення військової активності під Києвом

Денисенко: немає зменшення військової активності під Києвом

Немає зменшення військової активності під Києвом – всю ніч на Київщині на території біля Ірпеня точилися бойові дії. Про це повідомляє mignews.ua із посиланням на радника очільника МВС Вадима Денисенка.

«Тому поки що говорити про те, що росіяни зменшують інтенсивність бойових дій на Київському та Чернігівському напрямку, не доводиться», – сказав Денисенко.

У ніч із 29 на 30 березня над Києвом збили кілька ворожих ракет.

«Вибухи, які кияни чули сьогодні вночі та вранці, – це робота нашої ППО», – сказав він.

Про місце, де впали ракети, поки що не повідомляється.

Агентство Телевидения Новости

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