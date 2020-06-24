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Депутат Черняк выступил за увеличение расходов на здравоохранение и за назначение доплат медикам, заразившимся коронавирусом

Депутат Черняк выступил за увеличение расходов на здравоохранение и за назначение доплат медикам, заразившимся коронавирусом

Депутат горсовета Игорь Черняк выступил по поводу ужасного состояния больниц города. Также он поинтересовался, почему в Харькове не увеличивают расходы на здравоохранение и почему город не может инициировать доплаты медикам, которые заразились коронавирусом.

На это Геннадий Кернес ответил, что Харьков на данной сессии уже выделил 2 миллиона гривен областному совету на борьбу с коронавирусом. Есть проблемы с инсулином, сказал мэр, но этот вопрос будет решаться на следующей сессии.

Агентство Телевидения Новости

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