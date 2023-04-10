Депутати підтримали законопроєкт про здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП

Планується запустити таку норму з 2025 року.

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт №8143 про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Законопроєкт передбачає можливість для допомогосподарств здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП за умови, якщо річний дохід від такої діяльності не перевищує 8 мільйонів гривень.

Законопроєкт передбачає ще дві умови:

- подання річної податкової декларації домогосподарства;

- ведення такої підприємницької (економічної) діяльності лише членами домогосподарства.

Без реєстрації ФОПа домогосподарство зможе займатися такими видами діяльності:

- перукарські та косметологічні послуги;

- юридичні консультації;

- послуги домашньої прислуги;

- догляд за хворими або немічними особами;

- надання індивідуальних уроків (репетитора);

- індивідуальне виховання дітей (гувернер);

- послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;

- ремонт взуття, одягу, побутових текстильних та трикотажних виробів, килимів та килимових виробів, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів, меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

- технічне обслуговування і ремонту музичних інструментів;

- послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;

- роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках;

- послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

- послуги з перевезення вантажу;

- діяльність у сфері ресторанного господарства;

- послуги з естетичної косметології, крім тих, що підлягають ліцензуванню;

- інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності відповідно до закону.

Стаття 9 проєкту передбачає, що домогосподарства мають право на податкову знижку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

У разі підтримки ініціативи, автори пропонують ввести її в дію з 2025 року.

Джерело: zn.ua

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