Депутати підтримали законопроєкт про здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП
Планується запустити таку норму з 2025 року.
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт №8143 про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".
Законопроєкт передбачає можливість для допомогосподарств здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП за умови, якщо річний дохід від такої діяльності не перевищує 8 мільйонів гривень.
Законопроєкт передбачає ще дві умови:
- подання річної податкової декларації домогосподарства;
- ведення такої підприємницької (економічної) діяльності лише членами домогосподарства.
Без реєстрації ФОПа домогосподарство зможе займатися такими видами діяльності:
- перукарські та косметологічні послуги;
- юридичні консультації;
- послуги домашньої прислуги;
- догляд за хворими або немічними особами;
- надання індивідуальних уроків (репетитора);
- індивідуальне виховання дітей (гувернер);
- послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;
- ремонт взуття, одягу, побутових текстильних та трикотажних виробів, килимів та килимових виробів, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів, меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
- технічне обслуговування і ремонту музичних інструментів;
- послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;
- роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках;
- послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
- послуги з перевезення вантажу;
- діяльність у сфері ресторанного господарства;
- послуги з естетичної косметології, крім тих, що підлягають ліцензуванню;
- інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності відповідно до закону.
Стаття 9 проєкту передбачає, що домогосподарства мають право на податкову знижку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.
У разі підтримки ініціативи, автори пропонують ввести її в дію з 2025 року.
Джерело: zn.ua