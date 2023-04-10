Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:53
Просмотров: 113

Депутати підтримали законопроєкт про здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП

Депутати підтримали законопроєкт про здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП

Планується запустити таку норму з 2025 року.

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт №8143 про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Законопроєкт передбачає можливість для допомогосподарств здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП за умови, якщо річний дохід від такої діяльності не перевищує 8 мільйонів гривень.

Законопроєкт передбачає ще дві умови:

- подання річної податкової декларації домогосподарства;

- ведення такої підприємницької (економічної) діяльності лише членами домогосподарства.

Без реєстрації ФОПа домогосподарство зможе займатися такими видами діяльності:

- перукарські та косметологічні послуги;

- юридичні консультації;

- послуги домашньої прислуги;

- догляд за хворими або немічними особами;

- надання індивідуальних уроків (репетитора);

- індивідуальне виховання дітей (гувернер);

- послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;

- ремонт взуття, одягу, побутових текстильних та трикотажних виробів, килимів та килимових виробів, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів, меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

- технічне обслуговування і ремонту музичних інструментів;

- послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;

- роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках;

- послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

- послуги з перевезення вантажу;

- діяльність у сфері ресторанного господарства;

- послуги з естетичної косметології, крім тих, що підлягають ліцензуванню;

- інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності відповідно до закону.

Стаття 9 проєкту передбачає, що домогосподарства мають право на податкову знижку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

У разі підтримки ініціативи, автори пропонують ввести її в дію з 2025 року.

Джерело: zn.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

РФ може використати Великдень, аби затримати контрнаступ ЗСУ — ISW
Сегодня 10:23    10
Найпотужніші «прильоти» по Харкову були 9 березня цього року, — Терехов
Сегодня 09:50    73
Премию Дарвина этим парням! Две!
Сегодня 09:39    81
OSINT-спільнота Oryx підрахувала втрати російських літаків, гелікоптерів та БПЛА
Сегодня 09:27    73
Washington Post и New York Times проанализировали утекшие в сеть секретные документы Пентагона
Сегодня 08:43    104
Абитуриенты, которые находятся за границей, смогут сдать Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 24 странах
Сегодня 08:32    80
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.23 орієнтовно
Сегодня 08:17    98
Польща скасовує спрощене ввезення тварин з України
Сегодня 08:10    103
ISW, 9 апреля
Сегодня 08:07    101
«Мы - бомжи здесь, мы - щенки брошенные» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:00    104
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 