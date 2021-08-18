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Депутатів Харківської облради збирають на позачергову сесію

Депутатів Харківської облради збирають на позачергову сесію

Позачергова сесія Харківської обласної ради відбудеться 19 серпня.

Відповідне розпорядження 17 серпня підписав голова Харківської облради Артур Товмасян.

Сесія розпочнеться о 10 ранку. Під час засідання депутати розглянуть питання, які стосуються звільнення голови облради з посади у зв’язку із достроковим припиненням повноважень, а також обрання нового голови.

За словами Артура Товмасяна, 17 серпня він написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради.

Також на сесії розглянуть питання про умови оплати праці голові обласної ради, а також депутатські звернення.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Олена Загребельна

Новости портала «Весь Харьков»

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