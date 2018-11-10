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Депутаты Харьковского облсовета рассмотрят бюджет на 2019 год

Депутаты Харьковского облсовета рассмотрят бюджет на 2019 год

В повестке пленарного заседания 6 декабря – финансовые и организационные вопросы.

Кроме бюджета области на следующий год, депутаты рассмотрят выполнение ряда областных программ, среди которых программы “Энергия света”, предоставления жилья для участников АТО-ООС, комплексная медицинская программа “Здоровье Слобожанщины”, программа содействия предпринимательству. Среди вопросов – создание Агентства регионального развития, а также назначения руководителей коммунальных предприятий.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета, пленарное заседание XVIII сессии областного совета начнется 6 декабря в 10.00 в зале заседаний Дома советов.

Как сообщалось ранее, определены номинанты областных премий и стипендий в области культуры и искусства.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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