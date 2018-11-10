Депутаты Харьковского облсовета рассмотрят бюджет на 2019 год
В повестке пленарного заседания 6 декабря – финансовые и организационные вопросы.
Кроме бюджета области на следующий год, депутаты рассмотрят выполнение ряда областных программ, среди которых программы “Энергия света”, предоставления жилья для участников АТО-ООС, комплексная медицинская программа “Здоровье Слобожанщины”, программа содействия предпринимательству. Среди вопросов – создание Агентства регионального развития, а также назначения руководителей коммунальных предприятий.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета, пленарное заседание XVIII сессии областного совета начнется 6 декабря в 10.00 в зале заседаний Дома советов.
Как сообщалось ранее, определены номинанты областных премий и стипендий в области культуры и искусства.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина