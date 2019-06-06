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Депутаты назвали отставку Полторака "безумием" и оставили его на должности

Депутаты назвали отставку Полторака безумием и оставили его на должности

За данное постановление проголосовало всего 67 парламентариев.

Перед голосованием лидер Радикальной партии Олег Ляшко в своем выступлении заявил, что сейчас абсолютно бессмысленно лишать воюющее государство министра обороны. А еще по мнению главного "радикала" именно Степан Полторак помог возродиться украинской армии сделал и ее одной из сильнейших в Европе.

Лидер парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак также считает нецелесообразным увольнение Полторака. Он заявил, что "Народный фронт" не будет поддерживать увольнение министра обороны без одновременного представления новой кандидатуры.

Стоит отметить, что профильный комитет не рекомендовал Верховной Раде увольнять Степана Полторака с занимаемой должности.

Источник: bykvu.com

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