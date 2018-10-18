Депутаты отдали Андреевскую церковь Константинополю

Верховная Рада передала Андреевскую церковь в бесплатное постоянное пользование Вселенскому патриархату.

Об этом сообщает Украинская правда.

Так, соответствующий проект закона №9208, внесенный Президентом вчера, 17 октября, поддержали за основу и в целом 18 октября 237 депутатов. Сначала проголосовали лишь 216 депутатов, но по возвращении законопроект поддержало достаточное количество нардепов.

В документе сказано, что Андреевскую церковь передают в пользование Вселенского патриархата для восстановления связей с Константинопольской Церковью-матерью, устранение негативных последствий вмешательства России в жизнь украинского православия и противостояния угрозам национальной безопасности из-за такого вмешательства.

Кроме того, цель подобного шага - "создание предпосылок для объединения украинского православного сообщества и всего общества, признание поместной православной церкви в Украине мировым православием и устранения оснований для дискриминации верующих, принадлежащих к ней, обеспечение деятельности ставропигии Престола Святого Андрея".

Андреевская церковь находится в государственной собственности и является объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, культовым сооружением из комплекса Национального заповедника "София Киевская". Поэтому использование церкви Вселенским патриархатом происходит с соблюдением законодательства об охране культурного наследия.

Закон вступает в силу со дня, следующего после дня его опубликования.

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