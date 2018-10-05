Депутаты соберутся на сессию 17 октября

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, Двадцать вторая сессия горсовета VII созыва состоится 17 октября. Соответствующий документ подписал мэр Харькова Геннадий Кернес.

В повестке дня – 64 вопроса и «Разное». Так. депутаты рассмотрят вопросы о внесении изменений в экономические и социальные программы, вопрос о предоставлении финансовой помощи КП "Харьковские тепловые сети". Также будет поднят вопрос создания КУ "Офис реформ Харькова" и рассмотрят земельные проблемы.

Начало сессии - в 10:00 в зале горсовета.

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