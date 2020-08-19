Депутаты выделили дополнительные средства на ремонт харьковских школ и дорог

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2020 год. Соответствующее решение было принято сегодня, 19 августа, на сессии Харьковского городского совета.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, за счет государственной субвенции на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий направлено 3,3 млн грн, а на программу «Состоятельная школа для лучших результатов» - 3,8 млн грн.

За счет перевыполнения доходной части бюджета города Харькова на текущий ремонт помещений, кровли, замену окон и капремонт учреждений образования выделено 7,5 млн грн, на премирование выпускников, которые сдали внешнее независимое оценивание на 200 баллов, - 400 тыс. грн, на реализацию проекта «Онлайн-школа» - 1,7 млн грн.

На развитие материально-технической базы и изготовление проектно-сметной документации по учреждениям культуры предусмотрено дополнительно направить 4 млн грн.

На приобретение услуг для обеспечения устного перевода лицам с недостатками слуха и речи при обращении в медучреждения города предусмотрено 2,5 млн грн.

На текущий ремонт жилого фонда выделено 5 млн грн, на реконструкцию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения - 23 млн грн, на капремонт улично-дорожной сети, внутриквартальных дорог и тротуаров – 87,9 млн грн.

Агентство Телевидения Новости