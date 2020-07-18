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Держатестація наукових напрямів університетів стартує у серпні

Держатестація наукових напрямів університетів стартує у серпні

Державна атестація наукової діяльності вишів, підпорядкованих МОН, відбудеться цього року – прийом документів від університетів почнеться в серпні. Порядок та методика атестації залишаться без змін, тож закладам вищої освіти потрібно буде подати інфоматеріали за 2015-2019 роки.

Про це повідомила генеральний директор директорату науки та інновацій МОН Юлія Безвершенко сьогодні, 17 липня 2020 року.

“У 2018-2019 роках була створена система держатестації наукової діяльності університетів. Перша така атестація мала відбутися наприкінці минулого року. Однак за рішенням МОН, яке підтримала Нацрада з розвитку науки і технологій, атестація була призупинена через необхідність донабору експертів, зокрема іноземних. Це вже зроблено. Також – через відтермінування атестації – виникла необхідність, щоб виші подавали матеріали за 2015-2019 роки. Паралельно йшла дискусія про те, чи потрібно вносити зміни в порядок та методику атестації. Ми провели докладний аналіз та ґрунтовні консультації зі стейкхолдерами. Прийнято рішення запустити атестацію за чинною нормативною базою. На жаль, це передбачає додаткову роботу для університетів, адже їм треба буде дооформити відомості за 1 рік. З іншого боку, це дозволить завершити атестацію цього року. Ті наукові напрями, які буде віднесено до кваліфікаційних груп А або Б, матимуть право отримати базове фінансування, а досвід першої хвилі атестації стане фундаментом для її вдосконалення", – зазначила Юлія Безвершенко.

Вона також підкреслила, що за поданими матеріалами було проведено тестування системи атестації. Це дозволило виявити низку важливих питань, які будуть уточнені в окремому листі-роз'ясненні. Його розішлють на всі університети перед стартом прийому інфоматеріалів. Окрім того, буде проведено вебінари для учасників атестації та експертів.

"Ми виявили, що деякі заклади подавали некоректні дані, які могли б призвести до суттєвого викривлення результатів оцінювання. Тому зараз ставимо низку запобіжників. Зокрема, частину даних необхідно буде підтверджувати відповідними довідками. Надана інформація обов’язково перевірятиметься, по-перше, на етапі експертизи, а, по-друге, затвердження результатів. Якщо буде виявлено факт подання неправдивих відомостей, то це може бути підставою для визнання вишу таким, що не пройшов держатестацію за певним науковим напрямом", – наголосила гендиректор.

Найближчим часом буде видано наказ МОН з конкретними датами проведення атестації. Університети матимуть 45 днів на підготовку та подання матеріалів. Загалом завершити цю хвилю атестації планується до кінця осені.

"Після підбиття підсумків ми зосередимося на вдосконаленні держатестації. Ми вже маємо низку пропозицій щодо цього й загалом відкриті до змін. Однак почати зараз процес їх внесення означає затягти атестацію ще на рік. Це неприпустимо. Тому зараз ми починаємо атестацію, а далі – врахувавши практику її впровадження – внесемо необхідні зміни", – пояснила Юлія Безвершенко.

Нагадуємо, що Порядок проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 652, а Методика оцінювання та Положення про експертні групи – наказом Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2019 року № 338, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 27 червня 2019 р.

Раніше МОН повідомило, що Україна вперше долучається до ініціативи “EUREKA Globalstars” у межах міжнародної інноваційної програми “EUREKA“. Це дасть змогу командам українського бізнесу, наукових установ та вишів взяти участь у спільному конкурсі проєктів між країнами-членами “EUREKA” та Сінгапуром.

Источник: mon.gov.ua

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