Державі повернули землі Уманського військового аеродрому

Ділянка військового аеродрому в Умані у Черкаській області площею 500 га внесена до реєстру і таким чином повернутий державі, що дозволить використовувати його для потреб цивільної авіації.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

“На початку 2000-х у військового аеродрому в Умані “відкусили” ділянку землі майже впритул до злітно-посадкової смуги. Ситуація дійшла до суду і навіть відзначилася кількома рішеннями Феміди на користь військових. Але при детальному розгляді все ж залишався простір для маневру, що дозволяє не відновлювати права військової частини”, – розповів міністр агрополітики Роман Лещенко.

Як зазначив міністр, змінити ситуацію вдалося після підписання 5 жовтня 2020 року меморандуму про співпрацю між Держгеокадастром і Міноборони, після чого змогли провести інвентаризацію земель і усунути випадки незаконного використання земель оборони сторонніми особами.

“На сьогодні, нарешті, завершений процес інвентаризації земельних ділянок п’яти військових містечок місті Умань загальною площею близько 870 га, який тривав понад 5 років. Домовилися з військовими максимально прискорити оформлення земель в кадастр, щоб запобігти повторенню ситуації. Зараз значна кількість земель вже внесена до реєстру, включаючи ділянку військового аеродрому площею 500 га”, – розповів Лещенко.

За словами чиновника, оформлення цієї ділянки критично необхідно для реконструкції аеродрому з метою спільного використання військовою, цивільною та бізнес-авіацією.

Источник: uprom.info

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