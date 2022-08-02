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Держава обіцяє компенсацію аграріям, у яких росіяни викрадають продукцію

Держава обіцяє компенсацію аграріям, у яких росіяни викрадають продукцію

Аграрії, які перебувають на окупованих територіях та зазнають збитків через дії росіян, можуть розраховувати на компенсації від держави.

Про це розповів міністр аграрної політики Микола Сольський в інтерв’ю Укрінформу.

В першу чергу, чиновник радить українським фермерам та виробникам сільськогосподарської продукції задокументовувати факти нанесених збитків.

"Зрозуміло, що українську поліцію туди не викличеш. Тому слід максимально фіксувати те, що відбувається. У будь-який спосіб: записувати дати, події, свідків; якщо є змога, фотографувати, записувати на відео", – наголосив Сольський.

За словами міністра, згодом на основі цих матеріалів буде проведена юридична оцінка і, відповідно, отримана компенсація. Правові механізми будуть діяти після деокупації.

Про подачу електронних заявок щодо збитків на окупованих територіях в Мінагрополітики поки не говорять. Але, за словами очільника міністерства, після деокупації буде запропоновано декілька подібних рішень, зараз вони напрацьовуються.

Нагадуємо:

Завдані війною збитки сільськогосподарському сектору України становлять від 4 до 6 мільярдів доларів.

Джерело: epravda.com.ua

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