Держава виплатила частину боргів понад дев’ятьом тисячам шахтарів

В кінці червня 9200 шахтарям державних підприємств “Львіввугілля” та “Волиньвугілля” погасили борги із зарплат за квітень.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ТСН.

Для погашення близько 200 мільйонів гривень боргів, із державного бюджету було направлено лише 41 млн грн. А решта коштів — внаслідок дій, що призвели до підвищення ефективності функціонування ринку вугілля.

На декілька днів пізніше були погашені борги із зарплати за квітень перед шахтарями ДП “Шахта ім. Сургая” (Донецька обл.). Також шахта ім. Сургая підписала прямий контракт на збут вугілля, де тепер немає схеми із непотрібним приватним посередником.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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