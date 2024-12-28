Держава збільшує видатки на соціальну підтримку українців

Центр стратегічних комунікацій пояснює

26-27 грудня українці отримають ще 2 млрд гривень за програмою «Зимова єПідтримка».

▶️ Цього разу виплати отримають 2 мільйони громадян, які подали заявки через застосунок «Дія» з 4 по 11 грудня.

▶️ З урахуванням цих виплат, по 1000 гривень фінансової допомоги від держави отримають 6,4 млн громадян, які подали заявки через «Дію».

▶️ Ще близько 2 млн громадян поступово отримають виплати через «Укрпошту».

▶️ Отримані кошти можна використати для нагальних потреб, як-от оплата комунальних послуг, придбання ліків тощо.

▶️ Програма «Зимова єПідтримка» ініційована президентом Володимиром Зеленським для того, щоб надати соціальну підтримку громадянам у складний зимовий період.

Джерело: https://t.me/spravdi/43900

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