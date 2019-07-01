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Держави, які проголосували проти Росії у ПАРЄ, готують спільну резолюцію

Держави, які проголосували проти Росії у ПАРЄ, готують спільну резолюцію

Сім держав, які виступили проти повернення повноважень російській делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, готують спільну резолюцію

Про це заявив маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський, повідомляє "Польське радіо".

Карчевський зустрівся з представниками країн, запрошених до Любліна на святкування 450-річчя підписання Люблінської унії. За його словами, найближчим часом Польща, Литва, Латвія, Естонія, Україна, Словаччина і Грузія обговорять спільні кроки.

"Ми на цю тему розмовляли вчора. Ми всі обурені цією ситуацією. Представники країн, які приїхали на сьогоднішні урочистості, говорили мені, що хочуть підготувати спільну резолюцію. Але тут, в Любліні, під час цих святкувань, це буде зробити дуже важко. Натомість ми говорили про проведення якнайшвидше спільної зустрічі", — сказав Карчевський.

Источник: espreso.tv

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Темы: ес

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