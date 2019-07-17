Державне оборонне замовлення частково розсекретять
З наступного фіскального року у державному оборонному замовлені буде зменшена кількість засекречених позицій.
Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на УМП.
На скільки саме знизиться відсоток засекречених позицій у ДОЗ він не назвав, проте розказав про його “кілька разове скорочення”.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ради національної безпеки та оборони.
“У РНБО нещодавно була проведена нарада і вирішено, що в наступному бюджеті відбудеться кілька разове скорочення по номенклатурі секретного державного оборонного замовлення”, – сказав Аваков.
Зараз до засекречених позицій відноситься закупівля та ремонт бронетехніки, літаків, гелікоптерів, кораблів, суден та інших видів озброєння. Також під засекреченість підпадає закупівля боєприпасів.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу