Державне оборонне замовлення частково розсекретять

З наступного фіскального року у державному оборонному замовлені буде зменшена кількість засекречених позицій.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на УМП.

На скільки саме знизиться відсоток засекречених позицій у ДОЗ він не назвав, проте розказав про його “кілька разове скорочення”.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

“У РНБО нещодавно була проведена нарада і вирішено, що в наступному бюджеті відбудеться кілька разове скорочення по номенклатурі секретного державного оборонного замовлення”, – сказав Аваков.

Зараз до засекречених позицій відноситься закупівля та ремонт бронетехніки, літаків, гелікоптерів, кораблів, суден та інших видів озброєння. Також під засекреченість підпадає закупівля боєприпасів.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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