Державний борг в червні: вартість запозичень зменшується

Другий місяць поспіль спостерігається падіння ставок, за якими Міністерство фінансів залучає кошти до державного бюджету. Якщо на аукціонах початку червня середньозважена дохідність державних облігацій з терміном обігу три, шість місяців та один рік складала 9,84%, 10,11% та 10,86%, то вже в кінці місяця вартість запозичень опустилась до 7,24% (-260 базисних пунктів), 7,74% (-237 б.п.) та 10,47% (-39 б.п.) відповідно.

Загалом в червні Міністерство фінансів успішно провело всі п’ять запланованих аукціонів з розміщення ОВДП, за підсумками яких до державного бюджету було залучено 30,23 млрд гривень. Більшість інструментів – номіновані в національній валюті державні облігації. Лише одного разу інвесторам пропонувались цінні папери номіновані в іноземній валюті. Так, на аукціоні 9 червня до державного бюджету було залучено 353,3 млн євро (еквівалент 10,65 млрд грн). Середньозважена дохідність склала 2,2%.

За даними депозитарію Національного банку України минулого місяця обсяг державних облігацій зменшився на 7,2 млрд грн. Портфель нерезидентів зменшився на 5,4 млрд грн та на кінець місяця складав 11,42%. Скорочення частки відбулось за рахунок державних цінних паперів, за якими вже відбулись погашення.

Сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зріс на 2,7% до 2 269,17 млрд грн, а в еквіваленті в іноземній валюті – на 3,85% до 85,01 млрд дол. США. Загалом за звітний період видатки на погашення державного боргу становили 41,5 млрд грн, а на обслуговування – 7,5 млрд грн.

З детальною інформацією, щодо стану державного та гарантованого державного боргу України в червні 2020 року та інших періодах, можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства фінансів за посиланням. https://www.mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg

Источник: mof.gov.ua

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