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Державний борг в травні: попит на ОВДП зростає, а вартість залучення зменшується

Державний борг в травні: попит на ОВДП зростає, а вартість залучення зменшується

Активність інвесторів на внутрішньому ринку капіталу відновлюється. В травні 2020 року Міністерство фінансів успішно провело всі чотири заплановані аукціони з розміщення ОВДП, за підсумками яких до державного бюджету було залучено 51,6 млрд гривень. За результатами аукціонів в травні було залучено рекордний обсяг фінансових ресурсів в національній валюті – 41,8 млрд гривень.

На фоні зростання попиту, стабілізації економічної ситуації середньозважена дохідність за ОВДП зменшилась, в тому числі за 3-місячними ОВДП - з 11,26% на початку травня до 10,19% на кінець місяця. Зменшення ставок за шестимісячними ОВДП склало 95 базисних пунктів, до 10,33% річних.

У звітному періоді інвесторам лише одного разу пропонувались номіновані в іноземній валюті облігації. За підсумками аукціону, який відбувся 19 травня, від розміщення шестимісячних облігацій було залучено 368,8 млн дол. США (еквівалент 9,8 млрд грн).

В травні Міністерство фінансів погасило другий випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантію США. Загальна сума платежу становила понад $1 млрд. Завдяки проведеному в 2017 році репрофайлингу ОВДП, які знаходяться в портфелі Національного банку, на ОВДП, прив'язані до інфляції, Мінфін суттєво економить на обслуговуванні цих ОВДП. Так, ставка купону за облігаціями, які знаходяться в портфелі НБУ на загальну суму 145,2 млрд грн, у звітному періоді склала 4,5% річних порівняно зі ставкою 12,6%, яка була до репрофайлінгу.

Загалом за звітний період видатки на погашення державного боргу становили 43,2 млрд грн, а на обслуговування – 12,7 млрд грн.

Коливання на валютному ринку в травні були мінімальними (за даними НБУ гривня по відношенню до дол. США зміцнилась на близько 0,3%). Відповідно вплив на стан державного боргу був незначним. Сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зріс на 0,59% до 2 209,46 млрд грн, а в еквіваленті в іноземній валюті – на 0,83% до 82,12 млрд дол. США.

З детальною інформацією, щодо стану державного та гарантованого державного боргу України в березні 2020 року та інших періодах, можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства фінансів за посиланням.

Источник: mof.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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