Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР): на реалізацію проектів вже спрямовано 2 із 4,9 млрд грн, передбачених на 2020 рік, з яких освоєно 432 млн грн

Станом на 19 червня за програмою ДФРР виділено в повному обсязі заплановані у розписі держбюджету 2 млрд грн. При цьому, розпорядниками освоєно лише 432 млн грн із цією суми.

Відповідно до розпорядження Кабміну від 26.02.2020 №211, цьогоріч планується реалізувати 461 проект, половина з яких – в рамках Програми Президента України «Велике будівництво».

Загалом ДФРР спрямовується:

- на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів;

- для проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, енергоефективності державних і комунальних навчальних закладів та медичних установ - не менше 10% за кожним з напрямів.

В свою чергу, відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу, Мінфін рекомендує Київській міській та обласним державним адміністраціям як розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня в межах помісячного розподілу коштів ДФРР, визначати черговість фінансування проектів з урахуванням їх соціальної значимості, пріоритетності та фактичного стану реалізації. Це дасть змогу до кінця року пришвидшити належне освоєння усіх коштів, передбачених програмою та реалізувати затверджені проекти.

Источник: mof.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»