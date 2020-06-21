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Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР): на реалізацію проектів вже спрямовано 2 із 4,9 млрд грн, передбачених на 2020 рік, з яких освоєно 432 млн грн

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР): на реалізацію проектів вже спрямовано 2 із 4,9 млрд грн, передбачених на 2020 рік, з яких освоєно 432 млн грн

Станом на 19 червня за програмою ДФРР виділено в повному обсязі заплановані у розписі держбюджету 2 млрд грн. При цьому, розпорядниками освоєно лише 432 млн грн із цією суми.

Відповідно до розпорядження Кабміну від 26.02.2020 №211, цьогоріч планується реалізувати 461 проект, половина з яких – в рамках Програми Президента України «Велике будівництво».

Загалом ДФРР спрямовується:

- на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів;

- для проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, енергоефективності державних і комунальних навчальних закладів та медичних установ - не менше 10% за кожним з напрямів.

В свою чергу, відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу, Мінфін рекомендує Київській міській та обласним державним адміністраціям як розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня в межах помісячного розподілу коштів ДФРР, визначати черговість фінансування проектів з урахуванням їх соціальної значимості, пріоритетності та фактичного стану реалізації. Це дасть змогу до кінця року пришвидшити належне освоєння усіх коштів, передбачених програмою та реалізувати затверджені проекти.

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР): на реалізацію проектів вже спрямовано 2 із 4,9 млрд грн, передбачених на 2020 рік, з яких освоєно 432 млн грн

Источник: mof.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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