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Державний секретар Тоні Блінкен щойно на прес-конференції - «Україна має абсолютне право захищати себе на всій своїй території»

Державний секретар Тоні Блінкен щойно на прес-конференції - «Україна має абсолютне право захищати себе на всій своїй території»
Новина зі США. Вівторок, 27 вересня. 13:00 EDT. Державний секретар Тоні Блінкен щойно на прес-конференції:
«Україна має абсолютне право захищати себе на всій своїй території, включно з тим, щоб повернути територію, яка була тим чи іншим чином незаконно захоплена Росією».
«США ніколи не визнають чотири регіони, які Володимир путін може анексувати після фіктивних референдумів, що проводяться в цих регіонах».
«Оскільки немає взагалі ніяких змін для нас, або для українців щодо цих територій, які росіяни намагаються анексувати. Українці продовжуватимуть робити те, що їм потрібно зробити, щоб повернути територію яка була взята в них. Ми будемо продовжувати підтримувати їх в їхніх зусиллях».

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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