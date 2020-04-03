Держбюджет в умовах карантину: надходження в березні склали 78,4 млрд грн

За оперативними даними Державної казначейської служби у березні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 78,4 млрд грн, розпис виконано на 89,3%. При цьому було відшкодовано 10,6 млрд грн податку на додану вартість.

Основне невиконання відбулось по митних платежах – 81,2% від розпису, недонадходження становили 5,7 млрд грн.

Послаблення курсу гривні до 26,4 грн/дол США, в середньому за березень, хоча і наблизилось до врахованого у бюджеті (27 грн/дол США), проте не змогло компенсувати негативного ефекту від падіння обсягів оподатковуваного імпорту. В тому числі внаслідок запровадження основними торговельними партнерами обмежувальних заходів у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19 та порушенням логістичних ланцюгів в доставці товарів.

На 47,8% виконано розпис по рентній платі за видобування природного газу, недонадходження становили 1,6 млрд грн. Як і у попередні місяці, основною причиною невиконання стало зменшення середньої митної вартості імпортованого природного газу, яка за даними Мінекономіки у лютому 2020 року становила $168,5 за тис м куб, зниження ціни природного газу, що постачається побутовим споживачам та виробникам теплової енергії.

Невиконання розпису по окремим податкам частково було компенсовано більшими надходженнями від інших податків.

Так, наприклад, на 0,1 млрд грн більше від розпису надійшло акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів – виконання становило 101,3%. При цьому, порівняно з березнем 2019 року, надходження акцизного податку з тютюнових виробів зросли на 42,4%, збільшившись до 4,4 млрд грн.

Поряд з цим було перевиконано і розпис з податку на доходи фізичних осіб та військового збору – на 0,16 млрд грн. Надходження становили 10,4 млрд грн і порівняно з березнем минулого року зросли на 19,6%.

В цілому за підсумками І кварталу 2020 року розпис доходів за загальним фондом державного бюджету виконано на 87%, недонадходження склали 27,4 млрд грн. Порівняно з І кварталом 2019 року доходи зросли на 2,8%.

Для фінансування державного бюджету Міністерство фінансів в січні-березні 2020 року залучило 98,2 млрд грн. Запозичення із зовнішніх джерел перевищили 34,2 млрд грн (67% від плану), а на внутрішньому ринку – 63,9 млрд грн (100% плану), з яких 27 млрд грн – в національній валюті, а 36,8 млрд грн – в іноземній валюті ($1,1 млрд та €200 млн). Загальний план запозичень за звітний період виконано на 85,1%.

Источник: mof.gov.ua

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