Держдеп пропонує $10 мільйонів за інформацію про офіцерів розвідки рф, причетних до вірусу NotPetya

Уряд США пропонує винагороду до $10 мільйонів за інформацію про офіцерів російської військової розвідки, причетних до зараження у 2017 році комп’ютерів у Сполучених Штатах і в усьому світі вірусом NotPetya.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті Держдепартаменту США, передає Укрінформ.

Як зазначається, США оголосили винагороду за інформацію про шістьох офіцерів головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил рф – Юрія Андрієнка, Сергія Детістова, Павла Фролова, Анатолія Ковальова, Артема Очіченка та Петра Пліскіна.

Усі вони працюють у підрозділі 74455 гру, також відомому як Sandworm, Telebots, Voodoo Bear та Iron Viking.

Вони були учасниками операції із зараження комп'ютерів вірусом NotPetya у 2017 році. В результаті цієї кібератаки були пошкоджені комп’ютери лікарень та інших медичних установ у системі охорони здоров’я Heritage Valley (Heritage Valley) у західній Пенсільванії, великого американського фармацевтичного виробника та інших установ приватного сектору США. Ця кібератака обійшлася американським організаціям у майже мільярд доларів збитків.

Як повідомляв Укрінформ, зловмисна діяльність військової частини 74455 гру гш рф була розкрита західними спецслужбами разом з кількома іншими структурами, підконтрольними уряду рф, діяльність яких пов'язана з дестабілізацією ситуації в США та Європі.

Источник: ukrinform.ua

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