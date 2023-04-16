Держдума "викрила" американські біолабораторії в Україні... на основі  фейкових публікацій болгарської агентеси кремля

Є дві добрі новини: з одного боку, всі українські плазуни, гризуни, комахи, рептилії та навіть жаби під керівництвом пентагона воюють проти рашистів, - принаймні про це говорить "розслідування" держдуми; з іншого боку, у кремля - криза жанру, і його стратеги цілком серйозно перепаковують свої старі вигадки у серйозні стратегічні документи.

▶️ Російська "парламентська комісія" опублікувала на 200-х стор (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304130002?index=0&rangeSize=1). (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304130002?index=0&rangeSize=1) звіт про "американські біолабораторії в Україні". Він базується на фейках, які спецслужби Московії свого часу "згодували" своїй агентці в Болгарії. Загалом, документ нагадує хороше порно, у якому варто смакувати кожною деталлю.

● Американці ведуть проєкт «Комахи-союзнизки», на Волині вони вивчали міграцію комарів і гризунів в інші райони держави: «Птахи, кажани та членистоногі розглядаються як природні засоби доставки небезпечних мікроорганізмів».

● У ході експериментів з хантавірусами та вірусом Конго-кримської лихоманки в Харкові загинули 20 військових.

● Американці вивчають перспективи створення солдата-кіборга, а для інсталяції українській молоді фашистської та нацистської ідеології використовується наркотик метадон.

▶️ Маргінальна "розслідувачка" з Болгарії Діляна Гайтанджиєва - давня агентка російських спецслужб. Ще до повномасштабної війни вона опублікувала анекдотичне розслідування, що США, мовляв, створюють біологічну зброю в Україні. Без жодних підтверджень вона озвучила неймовірні "факти" про смерті українських військових від випробувань "біологічної зброї", про випробування хантавірусів і ще низку маячні.

● Всі твердження Гайтанджиєвої - без посилань на неї - скопіювали у звіт "парламентської комісії". У ньому повтори «розслідування» болгарської агентеси, кілька нових вигадок та величезний вступ з історією використання біологічної зброї (починаючи ще з 1944-го).

● Гайтаджиєва - велика любителька Рамзана Кадирова. 8 місяців тому вона записала звернення до Путіна. "Єдина людина в вашому колі, якій можна довіряти, це Рамзан Кадиров", - заявила вона. Вона вболіває за Росію та безпідставно звинувачує США та ЄС у воєнних злочинах.

▶️ До речі. Ймовірно, кремль, планував після захоплення України провести "СВО" в Молдові, Азербайджані та Грузії. Гайтанджиєва (тобто, російські спецслужби) стверджувала, що Азербайджан постачає зброю терористам, в Молдові та Грузії працюють такі ж біолабораторії США, як і в Україні.

✔️ Російська державна машина остаточно деградувала. У своєму звіті депутати детально розповідають, як «комахи-союзники» мали напасти на територію Московії, про "злиття людини з машиною" та про роль наркотиків у збільшенні русофобії в Україні. Вся ця маячня рано чи пізно остаточно перетворить мордор на одну велику психіатричну лікарню.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/741

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