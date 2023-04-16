Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:12
Просмотров: 81

Держдума "викрила" американські біолабораторії в Україні... на основі  фейкових публікацій болгарської агентеси кремля

Держдума викрила американські біолабораторії в Україні... на основі  фейкових публікацій болгарської агентеси кремля

Є дві добрі новини: з одного боку, всі українські  плазуни, гризуни, комахи, рептилії та навіть жаби під керівництвом  пентагона воюють проти рашистів, - принаймні про це говорить "розслідування" держдуми; з іншого боку, у кремля - криза жанру, і його стратеги цілком серйозно перепаковують свої старі вигадки у серйозні стратегічні документи.    

▶️ Російська "парламентська комісія" опублікувала на 200-х стор (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304130002?index=0&rangeSize=1). (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304130002?index=0&rangeSize=1) звіт про "американські біолабораторії в Україні". Він базується на фейках, які спецслужби Московії свого часу "згодували" своїй агентці в Болгарії. Загалом, документ нагадує хороше порно, у якому варто смакувати кожною деталлю. 

● Американці ведуть проєкт «Комахи-союзнизки», на Волині вони вивчали міграцію комарів і гризунів в інші райони держави: «Птахи, кажани та членистоногі розглядаються як природні засоби доставки небезпечних мікроорганізмів».

● У ході експериментів з хантавірусами та вірусом Конго-кримської лихоманки в Харкові загинули 20 військових. 

● Американці вивчають перспективи створення солдата-кіборга, а для інсталяції українській молоді фашистської та нацистської ідеології використовується наркотик метадон. 

▶️ Маргінальна "розслідувачка" з Болгарії Діляна Гайтанджиєва - давня агентка російських спецслужб. Ще до повномасштабної війни вона опублікувала анекдотичне розслідування, що США, мовляв, створюють біологічну зброю в Україні. Без жодних підтверджень вона озвучила неймовірні "факти" про смерті українських військових від випробувань "біологічної зброї", про випробування хантавірусів і ще низку маячні. 

● Всі твердження Гайтанджиєвої - без посилань на неї - скопіювали у звіт "парламентської комісії". У ньому повтори «розслідування» болгарської агентеси, кілька нових вигадок та величезний вступ з історією використання біологічної зброї (починаючи ще з 1944-го). 

● Гайтаджиєва - велика любителька Рамзана Кадирова. 8 місяців тому вона записала звернення до Путіна. "Єдина людина в вашому колі, якій можна довіряти, це Рамзан Кадиров", - заявила вона. Вона вболіває за Росію та безпідставно звинувачує США та ЄС у воєнних злочинах.

▶️ До речі. Ймовірно, кремль, планував після захоплення України провести "СВО" в Молдові, Азербайджані та Грузії. Гайтанджиєва (тобто, російські спецслужби) стверджувала, що Азербайджан постачає зброю терористам, в Молдові та Грузії працюють такі ж біолабораторії США, як і в Україні.

✔️ Російська державна машина остаточно деградувала.  У своєму звіті депутати детально розповідають, як «комахи-союзники» мали напасти на територію Московії, про "злиття людини з машиною" та про роль наркотиків у збільшенні русофобії в Україні. Вся ця маячня рано чи пізно остаточно перетворить мордор на одну велику психіатричну лікарню.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/741

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Міністр Лісовий закликав обговорити питання про скорочення кількості шкільних предметів
Сегодня 09:28    3
«Бахмут скоро здадуть, а Україна неспроможна держава»: Моніторинг ворожої пропаганди
Сегодня 09:15    44
В ночь на Пасху оккупанты нанесли массированный удар по Запорожью
Сегодня 09:05    54
Загарбники на ТОТ вимагають від «адміністрацій» списки колаборантів з паспортами рф
Сегодня 09:02    53
в России святят «новые разработки» отечественного автопрома, которые едет воевать в Украину
Сегодня 08:24    100
Харківщина. 16 квітня
Сегодня 08:17    66
ISW, 15 апреля
Сегодня 08:08    79
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 квітня 2023 року
Сегодня 08:02    81
«Автоматы, они же повыдавали нам старье все. Половина клинит» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:00    87
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.23 орієнтовно
Сегодня 07:58    76
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 