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Держгеокадастр повідомляє про оприлюднення Основної державної топографічної карти масштабу 1:50 000

Держгеокадастр повідомляє про оприлюднення Основної державної топографічної карти масштабу 1:50 000

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру повідомляє, що в межах реалізації спільного проекту з Картографічною службою Королівства Норвегія «Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні» протягом 2018–2021 років організовано створення (оновлення) цифрової топографічної карти масштабу 1:50 000 та створення бази топографічних даних на територію України.

27 січня 2022 року у ході проведення онлайн ZOOM-конференції за темою “Роль та місце Основної державної топографічної карти масштабу 1:50 000 для реалізації національної інфраструктури геопросторових даних” Держгеокадастром, спільно із державними підприємствами «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» та «Українське державне аерогеодезичне підприємство», презентовано створену Основну державну топографічну карту масштабу 1:50 000 на територію України.

До проведення онлайн ZOOM-конференції долучились іноземні партнери, представники центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій та фахівці у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, національної інфраструктури геопросторових даних.

Директор з питань міжнародних послуг Картографічної служби Королівства Норвегія Ганс Крістіан Мунте Каас відзначив професійний підхід українських партнерів та зауважив важливість розвитку цифрових ініціатив та доступності геопросторових даних в Україні.

Доступ користувачів до створеної Основної державної топографічної карти масштабу 1:50 000 забезпечено на геопорталі пілотного проекту національної інфраструктури геопросторових даних (nsdi.gov.ua) за посиланням: https://nsdi.gov.ua/map50k

Наразі тривають роботи по усуненню виявлених неточностей Основної державної топографічної карти.

Источник: kmu.gov.ua

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