Держгеокадастр відновлює реєстрацію земель за принципом екстериторіальності

Реєстрація земельними реєстраторами з 3 липня 2020 року буде відбуватися за принципом екстериторіальності. Головна мета цього пілотного проекту, який відновлює роботу після усунення виявлених недоліків, – це унеможливлення втручання в процес прийняття рішення реєстратором.

«При подачі документів система самостійно обирає структурний підрозділ Держгеокадастру, який розглядатиме документи, і цей підрозділ може бути з будь-якого регіону країни. Нівелюється корупційна складова особистих домовленостей між земельним реєстратором та тим, хто подає документи», – наголосив Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко.

Держгеокадастр продовжує роботу над створенням прозорих та зручних сервісів для громадян України. Одним із питань, які вирішені в процесі пілотного проекту з впровадження екстериторіальної реєстрації земельних ділянок, є скорочення терміну розгляду документів до 7 днів.

Звертаємо увагу, що враховуючи те, що на частині території Донецької та Луганської областей територіальні органи Держгеокадастру не здійснюють свої повноваження вказані області виключено з Пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальної реєстрації земельних ділянок.

Источник: kmu.gov.ua

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